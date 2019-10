Sprinter Hodeg wint Münsterland Giro, Walscheid en Senechal ruziën na finish

Oranje Leeuwinnen Wiegman: Concurren­tie­strijd is behoorlijk aan de gang

17:32 Sarina Wiegman heeft tegenwoordig steeds meer moeite om de opstelling te maken dan in het verleden. En dat is alleen maar een luxe, zei de bondscoach van de voetbalsters in aanloop naar het duel met Slovenië van vrijdag. ,,We zijn in de loop der jaren veel breder geworden in de selectie.”