Sprinter Jakobsen jaagt op ritzeges in Ronde van Polen

De jonge Belg Evenepoel, zaterdag nog winnaar van de Ronde van Burgos, is de man voor het klassement in de eerste rittenkoers uit de WorldTour na de vanwege het coronavirus ingelaste pauze. ,,We staan met een sterke, gemotiveerde ploeg aan de start", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. ,,Fabio is onze man voor de sprints. Hij kijkt er enorm naar uit en wij hebben er vertrouwen in dat hij mooie resultaten kan boeken. Met Remco gaan we opnieuw voor een goed klassement."