Sprong van 6,7 kilometer hoogte wordt basejumper fataal

De beroemde Russische basejumper Valeri Rozov (52) is overleden na een sprong vanaf een 6.700 meter hoge berg in de Himalaya. De waaghals sprong, maar botste tegen een berghelling. In de video zie je zijn recordsprong in 2016 van 7.700 meter hoogte.