Sprookje Gijs Brouwer in Ahoy duurt voort: wereldtopper Holger Rune geeft in verloren positie op

Met samenvattingGijs Brouwer staat in de kwartfinale van de ABN Amro Open. De nummer 160 van de wereld maakte in Rotterdam grote indruk tegen Holger Rune, de mondiale nummer negen, en bij een 6-4, 4-0 stand gaf de Deen op.

Brouwer keek in de eerste set tegen tegen een 2-4 en 30-40 achterstand aan, maar wist die op indrukwekkende wijze om te buigen. Waar Rune zich opzichtig ergerde aan het rumoerige publiek, bleef Brouwer ijskoud. De 26-jarige, in Houston geboren, tennisser pakte vier games op rij en trok de eerste set met 6-4 naar zich toe.



In het tweede bedrijf wist Brouwer zijn 19-jarige opponent opnieuw te breken en na een zwaarbevochten eigen servicegame kwam hij zelfs met 3-0 voor. Rune vroeg in de pauze die volgde een medische time-out aan, de Deen stelde last te hebben van zijn rechterpols. Nog een verloren game later, gaf hij op.

,,Het voelt onwerkelijk nog", aldus Brouwer, met een wildcard toegelaten tot het toernooi, na afloop bij Ziggo. ,,Nog eventjes dromen hier, heerlijk. Ik heb een beetje geluk dat hij last krijgt, of opgeeft, maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik vond het sowieso genieten om hier te staan. Ik speel morgen weer laat, dus ik kan nog wel even door met genieten.”

Kwartfinale tegen Tallon Griekspoor

In de kwartfinale staat Brouwer vrijdagavond tegenover landgenoot Tallon Griekspoor, die eerder vandaag in de tweede ronde te sterk was voor Alexander Zverev.

