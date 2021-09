Sprookje Van de Zandschulp op US Open duurt voort: in historische vierde ronde na winst op Bagnis

Snelle aftocht Nederland­se tennis­sters in dubbelspel op US Open

3 september Demi Schuurs is met haar Amerikaanse tennispartner Nicole Melichar-Martinez bij de US Open in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Het als vierde geplaatste koppel was niet opgewassen tegen de Australische zussen Anastasia en Arina Rodionova. Na vijf kwartier was het duel in New York afgelopen: 6-2 6-4.