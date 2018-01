Sprookje voorbij: geen Spelen voor 47-jarige Boutiette

De veteraan zette alles op alles om zich te plaatsen voor zijn vijfde Olympische Spelen. In 1994 stond hij al tussen Johann Olav Koss, Rintje Ritsma, Bart Veldkamp op de Olympische Spelen in Lillehammer. Daarna volgden deelnames in Nagano (1998), Salt Lake City (2002) en Turijn (2006). Pyeongchang moest het toetje worden voor de Claudia Pechstein van het mannenschaatsen, maar het mocht niet baten.



De voormalige inline-skater pakte vanwege het onderdeel massastart na zeven jaar fietsschoenen produceren het schaatsen weer serieus op. Binnen enkele maanden maakte hij in 2015 deel uit van het wereldbekercircuit. Boutiette, geboren in 1970, hoopte zich tussen schaatsers die hij zelf 'kinderen' noemt te plaatsen, maar dat lukte hem niet. Daarmee wordt hij dus niet de oudste olympische schaatser sinds de Brit Albert Tebbit in 1924. Tebbit is recordhouder met de leeftijd van 52 jaar oud.



De link tussen Boutiette en Nederland is sterk. Hij spreekt, als gevolg van een carrière in het marathonschaatsen, een flink woordje Nederlands. In tegenstelling tot zijn landgenoten is hij zich in de jaren '90 niet gaan richten op een specifieke afstand, maar op het allrounden. En de zoon van Boutiette heet Braam, naar de Nederlandse benaming voor de oneffenheid op het schaatsijzer.