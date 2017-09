Spurs mist Dembélé en Eriksen op bezoek bij Apoel Nicosia

HANDBAL Borhave magneet voor gehele regio

18:10 BORNE - Voor handbal op het hoogste niveau ben je in deze provincie niet meer alleen aangewezen op de vrouwen van Dalfsen. In Borne overleefde Borhave afgelopen seizoen het debuut in de eredivisie. Speelsters uit de regio zien in de club een mooie kans om eens een stap omhoog te maken.