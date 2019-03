Staande ovatie in Ahoy voor Van Barneveld

Na zijn laatste optreden in de Premier League, die de Hagenaar met 7-1 van Michael van Gerwen verloor, keerde hij nog even terug op het podium in het uitverkochte Ahoy. Van Barneveld kreeg van de duizenden fans een staande ovatie. 'Barney Army' klonkt het luid in de Rotterdamse sporttempel.

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen'', zei Van Barneveld, die na het WK in december zijn profloopbaan af wil sluiten. ,,Een aantal jaren geleden zat ik als postbode op de fiets. Ik ben met deze sport gestart in de kroeg. Van daaruit zijn we gaan bouwen. Wat zou het toch mooi zijn om eens een wereldtitel te pakken, dacht ik doen. Dat gebeurde in 1998. Ik had het nooit durven dromen.”



Van Barneveld beleefde geen leuk slot van de Premier League, met twee nederlagen van 7-1. ,,Maar er is geen grotere eer dan voor jullie te spelen. Ik houd van jullie'', zei Van Barneveld, die daarna op het podium zijn armen nog eens wijd spreidde en naar boven keek, het lichaamsgebaar dat hij tijdens zijn loopbaan na zeges maakte.