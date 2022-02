Staat hier de grootste sportman aller tijden? ‘Dat hij lekker kan tennissen, is wel duidelijk’

Door Marijn Abbenhuijs



De grootste. De beste aller tijden. Een sporter met een nooit eerder vertoonde wilskracht. Rafael Nadal krijgt het momenteel allemaal opgespeld. Na zijn epische comeback in de Australian Open-finale van afgelopen zondag tegen de Rus Daniil Medvedev heeft hij de meest heroïsche titanenstrijd uit de geschiedenis van het tennis een nieuwe wending gegeven. Hij heeft nu de meeste grandslamtitels op zijn naam staan, waardoor de 35-jarige Spanjaard op dit moment succesvoller is dan Roger Federer en Novak Djokovic.



En een antwoord op de vraag ‘wie is de beste tennisser ooit?’, dat is waar zoveel liefhebbers van de sport al zo lang naar op zoek zijn. Maar nu er op het meest meetbare element weer een onderscheid te maken is tussen Nadal, Federer en Djokovic, gaat de discussie eigenlijk meteen alweer een stap verder. Want is de winnaar van die driestrijd in het tennis niet automatisch ook de grootste sportman aller tijden? De lezers van de Spaanse krant Marca vinden in elk geval van wel. Zij plaatsten Nadal in een online poll ruimschoots boven sportlegendes als Lionel Messi, Michael Jordan, Usain Bolt en Michael Phelps.