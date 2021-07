Stadions mogen vol in tweede week Wimbledon, geen volle bak op Wembley

Centre Court en Court No. 1 zijn daarmee de eerste stadions in het Verenigd Koninkrijk die de capaciteit volledig kunnen benutten sinds de start van de coronapandemie in maart vorig jaar.



Op het Centre Court kunnen alle 14.979 stoeltjes bezet worden voor de kwartfinales, halve finales en finales bij de mannen en vrouwen. Ook alle 12.345 stoeltjes op Court No. 1 mogen bezet worden bij de kwartfinales. Bezoekers van Wimbledon moeten bij het binnengaan van het terrein kunnen laten zien dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn. Het toernooi begon afgelopen maandag met 50 procent van de normale capaciteit. Vorig jaar ging Wimbledon voor het eerst sinds 1945 niet door.