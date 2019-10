Stam houdt vertrouwen in Senesi: ‘Iedereen heeft maar een mening’

VideoDe verwachtingen voor de uitwedstrijd bij BSC Young Boys zijn laag bij de meeste fans van Feyenoord, maar trainer Jaap Stam houdt vertrouwen in zijn ploeg. Wel kiest hij vanavond waarschijnlijk voor een 5-3-2. ,,Maar alleen maar verdedigen en maar gokken op de counter, dat gaan we niet doen.”

Door Mikos Gouka



De club die het laatste geld uitgaf aan een Argentijnse centrumverdediger, moet het vanavond in Bern weer zonder echte spits doen. Zonder Nicolai Jørgensen, die met een knieblessure kampt die het onmogelijk maakt om op dit moment op kunstgras in actie te komen, moet Jaap Stam iets verzinnen om vanavond in Zwitserland tegen Young Boys een resultaat te boeken.

Omdat Dylan Vente is verhuurd aan RKC Waalwijk en jeugdspeler Naoufal Bannis met Oranje onder 17 jaar mee gaat doen aan het WK in Brazilië, blijft eigenlijk alleen Luis Sinisterra over als mogelijke centrumspits. Maar of de kersverse Colombiaan als pure spits zal spelen of dat Stam dit keer meer defensieve zekerheid inbouwt en daarom een aanvallende pion laat sneuvelen, is afwachten.

Enquete Poll Wat wordt het vanavond in Bern? Winst BSC Young Boys

Gelijkspel

Winst Feyenoord Wat wordt het vanavond in Bern? Winst BSC Young Boys (44%)

Gelijkspel (26%)

Winst Feyenoord (30%)

,,Puur alleen maar verdedigen en maar gokken op de counter, dat gaan we niet doen’’, zegt Stam. ,,We willen iets inbouwen om niet teveel weg te geven. Maar we blijven proberen om er voetballend door te komen.’’

Volledig scherm Jaap Stam. © ANP Sport Het kan een zijsprong van de trainer zijn. Ingegeven door de actuele situatie waarin het vertrouwen broos is. Op zoek naar balans, op zoek naar resultaat en vooral op zoek naar rust na de teleurstellende resultaten in de competitie. Dat hij wederom drie beoogde basisspelers niet kan opstellen, is volgens Stam een gevolg van de chaotische voorbereiding waarin veel spelers ontbraken of spelers moesten aanhaken na lange inactiviteit. ,,Daar is het ontstaan, maar het is een beetje zinloos om dat te blijven herhalen. De jongens zijn fit geraakt, maar dat volhouden is lastig.’’

Mikos Gouka blikt vooruit op Young Boys - Feyenoord

Fanatieke steun

Het uitvak is vanavond in Bern volledig uitverkocht met 1800 aanhangers van Feyenoord. Maar er zouden veel meer Rotterdamse supporters op weg zijn naar Bern, zonder officiële toegangsbewijzen. Stam hoopt op fanatieke steun, waar hij ook voelt dat er volop kritiek neerdaalt op hem en zijn spelersgroep. Vooral aankoop Marcos Senesi (22) moet het ontgelden. ,,Het is altijd zo dat als je een speler haalt voor veel geld, dat hij onder een vergrootglas komt te liggen. Allereerst omdat hij niet speelde, later om wat hij liet zien. Zo werkt het. Bij andere clubs in Nederland zitten duurdere spelers op de bank, maar bij Feyenoord is dat een item. Dat mag ook hoor, geen probleem.”



Stam blijft vertrouwen uitspreken in de Argentijnse verdediger. ,,Senesi leest het spel goed, heeft volop kwaliteiten. Maar we wisten ook dat hij nog niet het allerbeste zou laten zien toen we hem zondag opstelden tegen Heracles. Deze jongen moet wennen. Zo gek is dat niet. Die jongen wilde geen fouten maken en dan speel je vaak de bal risicoloos snel naar voren. En ach ja, de kritiek. Mensen denken alles er maar uit te moeten gooien tegenwoordig. Vooral op social media heeft iedereen een mening over alles en iedereen. Maar die mening is niet altijd even realistisch.’’

Of Senesi vanavond in Bern op kunstgras in actie komt als basisspeler? ,,De opstelling maak ik nu nog niet bekend, maar het is zeker niet zo dat ik nu al zou zeggen dat Senesi zeker niet speelt tegen Young Boys.”

Bekijk hier de persconferentie van Jaap Stam van gisteravond