Stan Wawrinka weg bij Magnus Norman

,,Na acht geweldige jaren samen hebben we besloten uit elkaar te gaan", schrijft de 35-jarige Zwitser op Instagram bij een serie foto's met zijn Zweedse coach. ,,We hebben een ongelooflijke sterke, plezierige en succesvolle samenwerking gehad. We hebben samen de top bereikt in onze sport. Ik wil hem bedanken dat hij me heeft geholpen om alles te winnen waar ik van droomde. Hij is een geweldige coach, vriend en mentor geweest en zal altijd een goede vriend blijven.”



Onder leiding van de 44-jarige Norman, zelf oud-tennisser en ooit de nummer 2 van de wereld, won Wawrinka de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Door de nodige fysieke problemen heeft de Zwitser de afgelopen jaren weinig successen meer geboekt.