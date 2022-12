Standen en uitslagen World Cup Calgary: Patrick Roest pakt goud op 5 kilometer

Patrick Roest heeft het eerste rechtstreekse duel met zijn nieuwe uitdager Sander Eitrem uit Noorwegen in zijn voordeel beslist. Roest won bij de wereldbeker in Calgary de 5000 meter in 6.05,60. Beau Snellink werd tweede in 6.09,58. Check hieronder alle uitslagen en klassementen. Bekijk hier alle uitslagen van gisteren.

Roest had enkele weken geleden in Heerenveen al de aanval van Eitrem afgeslagen door met een baanrecord van 6.04,36 de zege te grijpen. In de eerste rit tegen elkaar begon de 27-jarige Lekkerkerker snel en nam afstand van de Noor, die slechts vierde werd. Het lukte de schaatser van Reggeborgh echter niet om het baanrecord en nationaal record van Sven Kramer te kraken.

Snellink ging ook snel weg in zijn rit tegen de Italiaan Davide Ghiotto. In de slotfase had de 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma het lastig, maar hij bleef de Italiaan voor en dook onder zijn eigen persoonlijke record.

Sigurd Henriksen verbeterde eerder het wereldrecord junioren dat hij in Heerenveen op 6.17,67 had gezet ruim. Met 6.13,85 werd de 18-jarige Noor vijfde. Kars Jansman ging in zijn rit gelijk op met Bart Swings, maar moest de Belg op het einde laten gaan. Jansman kwam tot een persoonlijk record van 6.15,15, goed voor de zevende plek.

Brons voor Antoinette Rijpma-De Jong

Antoinette Rijpma-De Jong eindigde als derde op de 1500 meter. De 27-jarige Friezin moest de Japanse Miho Takagi en Nadezhda Morozova uit Kazachstan voor zich dulden.

Rijpma-De Jong won de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. In haar rit tegen de Noorse Ragne Wiklund zette ze de tot dan toe snelste tijd neer van 1.52,93. Takagi dook daar in de volgende rit onder met 1.52,54 en ook Morozova was met 1.52,82 nipt sneller.

Op de 500 meter voor mannen speelden de Nederlanders geen rol van betekenis. Merijn Scheperkamp was met de zesde plaats met 34,46 de beste Nederlander. De zege ging naar de Canadees Laurent Dubreuil in 34,01.

1500 meter vrouwen

500 meter mannen

5000 meter mannen

Ploegachtervolging vrouwen

Standen World Cup

Schaatskalender

