Start Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem aangepast aan Giro

De organisatie laat weten dat in Gent-Wevelgem op 11 oktober en in de ronde van Vlaanderen op 18 oktober de mannen voor de vrouwen zullen aankomen. De mannen finishen dan zo ‘n uur voor de aankomst van de etappe in Giro, de vrouwen finishen een uur na de aankomst van de rit in de Giro.

,,Gezien het extreem drukke wielernajaar hebben we ons flexibel opgesteld”, zegt Tomas Van Den Spiegel, directeur van Flanders Classics. ,,Op die manier geven we iedereen de kans alle wedstrijden maximaal te volgen. Daarnaast was dit voor ons ook een kans om de wedstrijden voor vrouwen extra in de kijker te zetten.”

De Brabantse Pijl op 7 oktober en de Scheldeprijs op 14 oktober gaan juist weer later van start, waardoor de finish ook later ligt. IN die twee koersen finishen de mannen dan weer na de aankomst in de etappe in de Giro.

