Statement Osaka valt slecht in tenniswereld: ‘Niemand is groter dan de sport’

TTT-softballer Hassink opgeroepen voor Nederlands team

14:38 Softballer Rob Hassink van het Enschedese Tex Town Tigers is geselecteerd voor het Nederlandse team dat volgende maand meedoet aan het EK in het Tsjechische Ledenice. De twee finalisten van het Europees kampioenschap plaatsen zich voor het WK in Nieuw-Zeeland.