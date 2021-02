Steeds fittere Nadal zonder setverlies naar kwartfinale in Melbourne

Russisch succes met drie kwartfina­lis­ten op Australian Open

7:39 Daniil Medvedev heeft voor het eerst de laatste acht van de Australian Open bereikt. Waar de nummer vier van de plaatsingslijst tijdens de derde ronde nog vijf sets nodig had om zich van de Serviër Filip Krajinovic te ontdoen, had Medvedev in de vierde ronde genoeg aan drie sets om de Amerikaan Mackenzie McDonald te verslaan: 6-4, 6-2, 6-3.