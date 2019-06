Steeds weer die kloteknie

Aan het einde van de tunnel scheen het licht. Maar Tom Dumoulin bewoog er niet naartoe; hij kwam er juist vandaan. Hij was in de MRI-scanner geschoven met zijn hoofd ­vooruit. Binnen in het apparaat was het stil.



Als hij goed luisterde, kon hij zijn knie horen bonken op het ritme van de voorbijtikkende tijd.



Hij had het afgelopen weekend op de fiets moeten zitten, honderden kilometers verderop, in het Critérium du Dauphiné. Hij had moeten koersen. Hij had moeten afzien. Hij had zichzelf moeten testen. Hij had omringd moeten zijn door dunne mannetjes in lycra pakjes, niet door mannen in witte jassen in een ziekenhuis in Hengelo. Die witte jassen had hij de laatste weken al veel te veel gezien.