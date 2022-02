Stefanos Tsitsipas geeft één set serveerles in Ahoy en dendert met dominant tennis door naar halve finale

Stefanos Tsitsipas heeft gemakkelijk de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam bereikt. De Griekse nummer vier van de wereld was serverend heel sterk en sloeg veel hoeken, waarmee hij de Australiër Alex de Minaur kansloos liet: 6-4 6-4.

Vooral in zijn servicegames was de nummer één van de plaatsingslijst in de openingsset ongenaakbaar. Hij sloeg niet één dubbele fout en moest op zijn eerste service maar één punt inleveren. In totaal leverde de Griek in de eerste set slechts vijf punten in op eigen service. De Minaur daarentegen moest alleen al in de vijfde game van de wedstrijd zes breekkansen toestaan. Dat bleek er één teveel. Tsitsipas hield die break moeiteloos vast en liep, ondanks nog een gemiste breekkans, relatief snel uit naar setwinst.

In de tweede set ging Tsitsipas aanvankelijk door waarmee hij in de eerste set begonnen was. Hij brak De Minaur direct, serveerde wederom weergaloos, brak De Minaur opnieuw en na nog geen kwartier tennis stond het 3-0. Toen De Minaur (ATP-34) in de daaropvolgende game drie breekkansen kreeg, veerde het aanwezige publiek op in de hoop op een stuntje. De eerste twee breakpunten poetste Tsitsipas overtuigend weg. Net toen het leek alsof de nummer vier van de wereldranglijst ook de laatste breekkans te niet zou doen sloeg de Griek de makkelijkste bal na een spectaculaire rally uit en werd het alsnog 1-3.

De Minaur kwam na een moeizame servicegame en een paar prachtige punten terug tot 2-3 en kwam steeds beter in de rally's. Hoewel de Australiër zijn eigen servicegames nu makkelijker hield dan Tsitsipas, bleef de Griek op belangrijke momenten zijn klasse etaleren. Op 5-4 mocht Tsitsipas serverend een plek in de halve finale veilig stellen. Op zijn eerste matchpunt dwong hij De Minaur na een lange rally tot een fout en daarmee was het pleit beslecht.

De Tsjech Jiri Lehecka, die donderdag Botic van de Zandschulp verraste in Rotterdam, verzekerde zich eerder vandaag als eerste speler van een plek in de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De nummer 137 van de wereld was met 6-3 1-6 7-5 net iets sterker dan de Italiaan Lorenzo Musetti. In de spannende derde set leverde de 19-jarige Musetti, die op de 63e plek staat op de wereldranglijst, in de slotfase een slordige game af. Hij besloot het duel na 2 uur en 9 minuten met een onfortuinlijke volley die uit ging. De 20-jarige Lehecka is afkomstig uit het kwalificatietoernooi. In de eerste ronde zorgde hij al voor een stunt tegen de als vijfde geplaatste Denis Shapovalov.

De halve finales worden zaterdag gespeeld. De eerste halve finale gaat tussen Tsitsipas en Lehecka. Wie de andere twee halve finalisten zijn, wordt later vandaag bekend. Dan worden de andere twee kwartfinales gespeeld.

Tsitsipas staat voor het tweede jaar op rij in de halve finale van het ATP-toernooi in Rotterdam. Vorig jaar was dat het eindstation; latere toernooiwinnaar Andrej Roeblev versloeg hem in twee sets. Ook ditmaal maakt de Rus nog kans op de eindzege. Tsitsipas kan Roeblev, de nummer zeven van de mondiale ranglijst nu pas tegenkomen in de finale.

