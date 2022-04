Stefanos Tsitsipas prolongeert titel in Monte Carlo

met VideoStefanos Tsitsipas heeft voor het tweede jaar op rij het masterstoernooi van Monte Carlo gewonnen. De nummer 5 van de wereld was in de finale op het gravel in twee sets te sterk voor de Spaanse verrassing Alejandro Davidovich Fokina: 6-3 7-6 (3). De 23-jarige Tsitsipas veroverde zijn achtste titel op de ATP Tour, zijn eerste van dit jaar.

Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld, stond in Monte Carlo voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. De 22-jarige Spanjaard had in de tweede ronde Novak Djokovic verrast. Hij versloeg na de nummer 1 van de wereld ook David Goffin, Taylor Fritz en Grigor Dimitrov. Tsitsipas had in de halve finales Alexander Zverev geklopt, de Duitse nummer 3 van de mondiale ranglijst.

De Griek bereikte begin dit jaar de halve finales van de Australian Open en haalde in Rotterdam de eindstrijd. Tsitsipas moest het daarin afleggen tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.



Davidovich Fokina startte sterk en plaatste in de derde game de eerste break van de partij. Tsitsipas brak echter direct terug en trok bij een voorsprong van 4-3 weer de servicebeurt van de Spanjaard naar zich toe. De Griek opende de tweede set met een break, maar Davidovich Fokina trok de stand al snel weer gelijk (2-2).



Op 4-4 leek Tsitsipas de beslissende break te plaatsen. De Griek kon de finale op eigen service beslissen, maar Davidovich Fokina vocht zich terug. De Spanjaard zweepte met wilde armgebaren het publiek op en kwam opnieuw op gelijke hoogte. De set moest beslist worden met een tiebreak en daarin was Tsitsipas duidelijk de sterkste.

,,Ik ben heel trots op mezelf”, zei de Griek, die uit handen van prins Albert van Monaco de beker kreeg. ,,Niet alles ging goed, maar ik bleef geloof houden in mezelf.” Voor Davidovich Fokina was alles nieuw. ,,Dit is mijn eerste speech”, zei hij na de finale. ,,Ik heb een geweldige week beleefd, dit was een droom die uitkwam. Ik hoop in de toekomst nog veel van zulke gevechten te hebben op de baan. Hier doe ik het allemaal voor.”

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas. © AFP