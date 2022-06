Stefanos Tsitsipas wint toernooi van Mallorca

Tsitsipas, nummer 6 van de wereldranglijst, mocht bij een voorsprong van 5-3 in de derde set voor de winst serveren. Zijn Spaanse tegenstandster knokte zich terug tot een tiebreak, waarin de Griek toch de sterkste bleek (7-2).

Bautista Agut bleef in de halve finale Daniil Medvedev de baas (6-3 6-2). De Russische nummer 1 van de wereldranglijst mag niet aan Wimbledon deelnemen. De organisatie van het belangrijkste grastoernooi van het jaar weert alle tennissers uit Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. Als gevolg daarvan besloten de ATP en WTA om geen punten voor de wereldranglijst toe te kennen op het Engelse grastoernooi.

Tallon Griekspoor strandde op Mallorca in de kwartfinales. De 25-jarige Nederlander liet zich verrassen door de Zwitser Antoine Bellier, de nummer 303 van de wereld. Het werd 7-5 6-7 (5) 2-6. Griekspoor, de mondiale nummer 53, overleefde in de eerste set bij een achterstand van 4-3 een breakpoint. De Noord-Hollander sloeg daarna bij 5-5 zelf wel toe. Ook in de tweede set bleef Griekspoor koel. Hij overleefde meerdere setpunten bij 6-5 en wist er een tiebreak uit te slepen. Daarin moest Griekspoor de zege, na een voorsprong van 4-2, toch aan Bellier laten.