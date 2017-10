Stephens is weg kwijt en gaat ook in Peking onderuit

Vorige week in Wuhan vloog de Amerikaanse er ook direct uit.

Stephens veroverde vorige maand in New York haar eerste grandslamtitel. De tennisster uit Florida versloeg landgenote Madison Keys in de finale van de US Open. Stephens kan haar status als grandslamkampioene vooralsnog niet waarmaken. In Wuhan was ze kansloos tegen de Chinese Qiang Wang (2-6 2-6), maandag bleek qualifier McHale te sterk op het hardcourt in Peking.