Stephens niet in vorm, toch naar finale Fed Cup

Tennisster Sloane Stephens is een van de troeven van de Amerikaanse ploeg, die volgend weekeinde de finale van de Fed Cup spelen in Minsk tegen Wit-Rusland.

Stephens won in september nogal verrassend het US Open op Flushing Meadows, maar sindsdien leed ze enkel nederlagen. Ook woensdag in de Elite Trophy in het Chinese Zhuhai ging het weer mis. De Letse Anastasija Sevastova zegevierde in twee sets: 7-5 6-3.

Captain Kathy Rinaldi nam in de Amerikaanse selectie ook Coco Vandeweghe, Shelby Rogers en Alison Riske op. Voor Wit-Rusland treden Arina Sabalenka, Aliaksandra Sasnovitsj, Vera Lapko en Lidzia Marozava aan in de finale van de Fed Cup. Het team van de Verenigde Staten is recordhouder met zeventien eindzeges in het landentoernooi voor vrouwen. Wit-Rusland staat voor de eerste keer in de eindstrijd.