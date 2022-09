Sterk deelnemersveld in 51ste editie van Military Boekelo

De organisatie van het grootste sportevenement in deze regio maakt zich op voor een bijzondere editie. Want, aldus Military Boekelo, het deelnemersveld is d’r eentje om van te watertanden. Een week voor de start van het hippische evenement onder de rook van de Enschedese brouwerij staan 85 namen van ruiters en amazones op de deelnemerslijst, afkomst uit maar liefst vijftien landen verspreid over de wereld.

Enkele opvallende namen op een rijtje: Wat te denken van Yasmin Ingham? De Britse amazone is opnieuw van de partij in Boekelo, maar treedt ditmaal als kersvers wereldkampioene in de piste. Onlangs schreef ze verrassend die titel op haar naam.

Koers naar Twente

En dan zijn er nog de oud-winnaars, die volgende week opnieuw met hun paardentrailer koers zetten naar Twente. Zo doet de beste deelnemer van 2017 wederom mee: Tim Price. De Nieuw-Zeelander hield onze landgenoot Tim Lips in een spannende strijd van de overwinning af, de Brabander moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Een andere opvallende oud-winnaar die terugkeert is William Fox-Pitt. De 53-jarige Engelsman, drievoudig winnaar van een olympische medaille, won in Boekelo de edities van 2003 en 2005. Wint hij dit jaar, dan is hij de eerste deelnemer die het evenement driemaal heeft gewonnen.

Koningin Elisabeth

Of wat te denken van Zara Tindall-Phillips, beter bekend als de kleindochter van de onlangs overleden koningin Elisabeth. De Britse amazone werd in 2006 in Aken individueel wereldkampioene en maakte in 2012 deel uit van het Britse team dat zilver won op de Olympische Spelen. Winnen in Boekelo is haar tot op heden niet gelukt. Dat is wel het geval voor haar landgenote Laura Collett, de winnares van het evenement in 2019. Ook zij keert terug op het voor haar bekende terrein.

Zara Tindall-Phillips, eerder in actie tijdens de dressuurproef op Military Boekelo.

Behalve oud-winnaars doen aan de komende editie van Military Boekelo ook veel ruiters en amazones mee die ook zijn uitgekomen op de Olympische Spelen. België, Brazilië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zweden en natuurlijk het altijd sterke Duitsland zijn in Boekelo van de partij met olympische atleten en medaillewinnaars tijdens de olympiade.

Regerend Nederlands kampioen Tim Lips verdedigt op Military Boekelo 2022 zijn nationale titel.

Regerend Nederlands kampioen

Tenslotte is er natuurlijk gastland Nederland, dat dit jaar met negen combinaties van start gaat. Sanne de Jong, de enige Nederlandse die op het WK in Pratoni di Vivaro in de einduitslag voorkwam, komt met twee paarden. Daaronder de door de Stichting Nederlands Olympiade Paard (NOP) vastgelegde Jersey MBF NOP en Jarelly MBF. Regerend Nederlands kampioen Tim Lips verdedigt zijn titel met Wicro Quibus. Thiery van Reine eindigde in 2021 als derde in de strijd om het Nederlands kampioenschap en hoopt met ACSI Harry Belafonte dat resultaat te verbeteren.

In Boekelo staat behalve de nationale titel ook de zege in de finale van de strijd om de FEI Nations Cup eventing op het spel.