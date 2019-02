Sterke Fred Friday kan wapen zijn tegen ‘kereltjes’ van Jong PSV

UEFA opent onderzoek naar gele kaart Sergio Ramos

14 februari De UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar de gele kaart die Sergio Ramos gisteren kreeg tijdens het Champions League-duel van Real Madrid met Ajax. De verdediger zou opzettelijk geel hebben gepakt, zodat hij geschorst is voor de return in de Spaanse hoofdstad en weer met een schone lei kan beginnen in een eventuele kwartfinale.