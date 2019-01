Sterke Halep steekt stokje voor ‘Sister Act’ in Melbourne

Halep sukkelde in aanloop naar de Australian Open met rugklachten en de eerste twee ronden waren bepaald beproevingen. Ze moest tegen Kaia Kanepi en Sofia Kenin tot het uiterste gaan om de zege binnen te halen.



Tegen de 38-jarige Williams liep het vanaf de eerste game onverwacht soepel. Halep speelde scherp en geconcentreerd, strafte de fouten van haar tegenstander goed af en was na vijf kwartier al klaar.



Halep kan zich nu opmaken voor de kraker tegen Serena Williams, de jongere zus van Venus die in Melbourne aast op haar 24e grandslamtitel.