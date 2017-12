Sterke Kramer plaatst zich op 10.000 meter, Bergsma mee

Door Rik Spekenbrink



Het was spannend, maar Jorrit Bergsma kan in februari zijn olympische titel op de 10 kilometer verdedigen. Hij schaatste donderdagavond op het OKT naar de tweede tijd, achter Sven Kramer: 12.54,04 om 12.58,78. Bob de Vries, de verrassende winnaar van de 5 kilometer eerder deze week, werd derde. Hij grijpt naast een startbewijs, want op de 10 kilometer mogen nog maar twee mannen per land meedoen.



De twee beste Nederlandse stayers van afgelopen jaren plaatsten zich dus 'gewoon' voor Pyeongchang. Kramer wil daar in Zuid-Korea de witte vlek op zijn c.v. wegpoetsen, na de verkeerde wissel op de 10 kilometer in Vancouver (2010) en de nederlaag tegen Bergsma in Sotsji (2014).

Vooral boven het hoofd van laatstgenoemde hing een vraagteken, na zijn vierde plek op de 5 kilometer eerder deze week. Hij kende bovendien een matig voorseizoen. Bergsma verloor zijn plek in de ploegachtervolging en is ook voor de massastart bepaald geen zekerheidje meer. Na zijn mislukte 5 kilometer moest het dus op de langste afstand gebeuren, de druk stond er vol op.



Bergsma, de Nederlands kampioen van dit seizoen, reed in de laatste rit en wist dus wat hem te doen stond. Hij begon voorzichtig, maar kon in de laatste kilometers versnellen en stortte niet in. Aan de tijd van Kramer, die een vlakke race reed, kwam hij niet, maar aan het gezicht van Bergsma was de opluchting af te lezen.



Naar verwachting krijgen Kramer en Bergsma behalve aan elkaar ook aan Ted-Jan Bloemen een zware dobber op de Spelen. De 'schaatsCanadees' is wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer.



Sven Kramer: ,,Dit was een hele goede tien kilometer van mij. Het is mijn beste afstand, maar je moet het toch laten zien op zo'n moment. Dat maakt het wel spannend. Ik heb me vandaag goed kunnen revancheren. Naomi (van As, red.) was denk ik nog nerveuzer dan ik vandaag. Revanche nemen op die 10.000 meter op de Olympische Spelen blijft mijn doel."



Jorrit Bergsma: ,,Ik ben zo blij dat ik eindelijk eens een positief gesprek kan houden na een race. De tien kilometer ligt mij gewoon heel goed. Ik ben echt heel blij dat ik nu naar de Olympische Spelen ga."