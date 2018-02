Sterke Kwiatkowski slaat dubbelslag in Algarve

Michal Kwiatkowski heeft de eindzege gepakt in de Ronde van de Algarve. De 27-jarige renner van Sky zat in de slotrit mee in een grote ontsnapping en soleerde op de slotklim van de Alto do Malhão zelfs naar de etappezege. Dat betekende niet alleen het tweede succes deze week voor Kwiatkowski in de Portugese koers, maar hij schreef ook het eindklassement op zijn naam.

De wereldkampioen van 2014 begon aan de vijfde etappe met negentien seconden achterstand op zijn ploeggenoot Geraint Thomas. De Welshman leek op weg naar zijn derde eindzege in vier jaar in de Algarve, maar Thomas zag al vroeg in de etappe een grote groep van ruim dertig renners ontsnappen, onder wie Kwiatkowski.

De Pool sprong in de finale achter de ontsnapte Zdenek Stybar aan en passeerde de Tsjech op de klim naar Malhão. Kwiatkowski kwam solo over de finish en vierde daar een dubbel succes. De Portugees Ruben Guerreiro kwam vier seconden later als tweede over de streep, de Belg Serge Pauwels werd derde. Thomas arriveerde bijna 2 minuten later aan de finish, maar eindigde in het klassement toch nog op de tweede plaats, op 1.31 van Kwiatkowski. Bauke Mollema werd vierde met een achterstand van 2.22.

Dylan Groenewegen boekte twee etappezeges in de Algarve. De sprinter van LottoNL-Jumbo schreef de eerste en vierde etappe op zijn naam. De tweede rit ging naar Kwiatkowski, Thomas won de individuele tijdrit.