Sterke Tallon Griekspoor klopt Botic van de Zandschulp in Nederlandse clash op Australian Open

Het geduld van de 26-jarige Griekspoor en de 27-jarige Van de Zandschulp, die het eerste Nederlandse onderonsje op een grandslam speelden sinds Jan Siemerink en Sjeng Schalken op de Australian Open van 2001, werd behoorlijk op de proef gesteld. Door de regenval in Melbourne werd lange tijd geen enkele partij gespeeld op de banen die niet overdekt zijn. Het Nederlandse onderonsje werd zodoende eerst nog verplaatst naar baan 8, maar uiteindelijk was vijf uur later dan gepland baan 17 de baan waarop de Nederlandse clash plaatsvond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We kennen elkaar door en door en voor mij is duidelijk dat de druk bij Botic ligt. Hij is de nummer één van Nederland”, zo legde Griekspoor, onlangs nog winnaar van het ATP-toernooi van Pune, vooraf de druk bij Van de Zandschulp. Die probeerde op zijn beurt de druk weer direct terug te kaatsen: ,,Ik heb mijn beste spel nog niet gespeeld. Tallon staat op dit moment goed te spelen en heeft nog geen wedstrijd verloren dit jaar.”

Vertrouwen

Van de Zandschulp leek met zijn teksten al snel gelijk te krijgen. Griekspoor speelde met vertrouwen en wist in de vijfde game van de eerste set zijn één jaar oudere opponent te breken. Dat was meteen beslissend. Van de Zandschulp kwam in de eerste set tot geen enkel breakpoint en moest zodoende de eerste set met 6-4 aan zijn jongere landgenoot laten.

Lees ook:

• Hoelang houdt Rafael Nadal dit nog vol? ‘Ben verdrietig, moe en mentaal gesloopt’

• Bekijk hier alle uitslagen én het programma op de Australian Open

In de tweede set wist Griekspoor Van de Zandschulp meteen in de eerste game te breken. De korte regenpauze, bij een 3-1 voorsprong voor Griekspoor, kon aan het spelbeeld weinig veranderen. Van de Zandschulp probeerde wat te forceren, maar op cruciale momenten had Griekspoor ook het geluk aan zijn zijde. Bij een stand van 4-3 kreeg Van de Zandschulp twee breakpoints, maar mede dankzij een gelukkig balletje via de netband werkte Griekspoor die breakpoints weg, waarna de tweede set eveneens met 6-4 naar de nummer 63 van de wereld ging.

Bij de start van de derde set leek Van de Zandschulp een kleine opleving te krijgen. Hij wist Griekspoor te breken in de tweede game. De opleving bleek van korte duur. De nummer 32 van de plaatsingslijst wist de break namelijk niet te verzilveren en werd direct teruggebroken. Het beslissende moment van de wedstrijd volgde in de zevende game van die derde set. Daarin werd Van de Zandschulp gebroken door Griekspoor, die daarna naar wederom 6-4 uitliep in de derde set. Met zijn achtste ace van de wedstrijd - ook Van de Zandschulp noteerde acht aces - bezegelde Griekspoor zijn zege. Daarmee ligt Van de Zandschulp uit het toernooi en staat Griekspoor voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van de Australian Open.

Stefanos Tsitsipas

In die derde ronde is Stefanos Tsitsipas de tegenstander. De Griek, nummer vier van de wereld en nummer drie van de plaatsingslijst, verzekerde zich met groot vertoon van macht van een plek in de volgende ronde. Hij versloeg de Australiër Rinky Hijikata slechts vijf games: 6-3 6-0 6-2.

Al na 92 minuten had Tsitsipas de overwinning binnen. Hij maakte het af met een lovegame. De 24-jarige Griek gunde de nummer 169 van de wereld geen enkele break. ,,Ik voelde me erg goed vanavond en de ballen kwamen goed van mijn racket af”, zei de winnaar. ,,Het was fijn om in de Rod Laver Arena te spelen, want ik bewaar mooie herinneringen aan deze baan. Het voelt als thuis hier en ik overweeg om in de toekomst ooit een huis te kopen in Australië.”

Daniil Medvedev

Ook Daniil Medvedev schaarde zich zonder problemen bij de laatste 32. De finalist van vorig jaar had het een set lastig met de Australiër John Millman, maar won wel in drie sets: 7-5, 6-2, 6-2. Tsitsipas en Medvedev gelden als outsiders voor de titel in Melbourne. Ze zitten in het bovenste deel van het mannenschema, waar Rafael Nadal eerder op de dag werd uitgeschakeld. De titelhouder verloor, na geblesseerd te zijn geraakt aan zijn heup, van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Novak Djokovic, de favoriet, zit in de onderste helft van het schema.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.