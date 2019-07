Sterrenkoppel Murray/Williams stoot simpel door naar tweede ronde

In de eerste set waren de verschillen tussen beide duo's niet groot. Eén gebroken game kostte Mies/Guarachi de set. De partij, die tot dan toe vermakelijk was, werd in de tweede set eentoniger. Murray en Williams, die zich duidelijk amuseerden, toonden hun klasse en bleken een maat te groot voor het Duits-Chileense paar: 6-1. Het publiek op het centre court genoot hoorbaar van de hoogstandjes.



Williams versloeg eerder vandaag de Duitse Julia Görges (6-3 6-4) bij het enkelspel. In de vierde ronde wacht de Amerikaanse een ontmoeting met Carla Suárez. Murray doet bij het enkelspel niet mee. Bij het ‘gewone’ dubbelspel werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld met Pierre-Hugues Herbert door het Kroatische duo Mektic/Skugor.