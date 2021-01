Sterspeler Harden maakt status waar bij debuut voor Brooklyn Nets

Ballen Verstand ‘De pijn bij FC Twente zit 'm bij de blessures’

15 januari ENSCHEDE - De dag na de nederlaag dreunt de avond nog na bij FC Twente. En in de hoofden van de verslaggevers die door de late treffers van Klaas-Jan Huntelaar een bloedstollende eindsprint nodig hadden om de deadline te halen. In De Ballen Verstand komen Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde terug op FC Twente-Ajax, en de scherven in de vorm van de blessures in het Enschedese kamp.