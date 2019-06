Steven Kruijswijk: Ik denk dat ik mee kan doen met de besten

Door Pim Bijl



Alle weersomstandigheden heeft Steven Kruijswijk deze week voorbij zien komen. De Dauphiné begon onguur met wind en vooral regen, veel regen. Het werd beter. Donderdag stapte hij zelfs de bus uit met een flinke dot zonnebrandcrème op zijn neus. Was hij vergeten uit te smeren. Vrijdag was het opnieuw bar, beginnend in de regen, maar met een droge finale in de door Julian Alaphilippe gewonnen etappe.



Van Kruijswijk mag het wel wat zonniger zijn, maar hij maakt zich er niet druk om. Niets haalt hem in de Franse rittenkoers uit zijn evenwicht, op weg naar zijn hoofddoel van het seizoen: de Tour. Hij schaaft aan zijn vorm, zet de lijnen uit zoals verwacht mag worden van een echte kopman. Bemoeide zich zelfs met de Tour-selectie en laat zijn gemoed niet afhangen van het weer of van een mindere uitslag of een topdag. ,,In mijn achterhoofd weet ik: het is nog altijd vijf weken tot de laatste week van de Tour. Daar wil ik écht goed zijn. Neemt niet weg dat ik elke wedstrijd liever met de eersten meega.’’



Vorig jaar was hij vijfde in de Tour, reed hij even virtueel in het geel op weg naar de Alpe d’Huez, en werd hij in september ook nog eens vierde in de Vuelta. Kruijswijk haalde in 2018 volgens zijn ploeg een hoger niveau dan in de Giro van 2016, toen zijn val tegen een sneeuwmuur hem de eindzege kostte. Het probleem is: de concurrentie is óók sterker.