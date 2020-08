Steven Kruijswijk wijst op onveilige facetten in het wielrennen: ‘We zijn knettergek’

InterviewHij had bezig moeten zijn aan de Tour, maar in plaats daarvan zit Steven Kruijswijk thuis met een scheurtje in zijn schouder. Zondagavond was hij te gast in de mobiele studio slash frietkraam van In Het Wiel.

Door Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld



Twee weken geleden ben je gevallen, in de Dauphiné. In een afdaling die door talloze renners belachelijk gevaarlijk werd genoemd. Heb je naderhand contact met de ASO gehad?

,,Nee, ik heb niks van ze gehoord. Heb ook zelf geen contact gezocht. Maar in die afdaling lag gewoon grind op de weg. Als iemand paar uur van tevoren het parkoers afrijdt, dan ziet-ie dat gewoon. Misschien moet je er wel geneutraliseerd af rijden. In de Formule 1 neutraliseren ze de boel ook als er troep op de baan ligt. Daar doen ze wel aanpassingen om de boel veiliger te maken. In het wielrennen niet.’’

Jullie worden geacht helden te zijn.

,,We zijn knettergek.’’

Kun je het moment van de val beschrijven?

,,Het was in de eerste 500 meter van de afdaling, in een snelle bochtencombinatie. Ik hoorde grind onder mijn voorwiel, voor ik het wist schoof ik weg. 50 of 100 meter verder lag ik stil. Ik wilde snel naar de kant lopen, omdat er nog 130 voorbij kwamen. Zag ik ineens dat mijn arm oncontroleerbaar voor mijn lichaam zwaaide, die hing in mijn oksel.’’

Dacht je meteen: daar gaat mijn Tour?

,,Eenmaal in ambulance wel. Het gebeurde zo snel, de val, ik had het niet zien aankomen. In de ambulance dacht ik: shit, lig ik hier nu echt helemaal open, mijn arm hangt los aan mijn lichaam. Daar had ik niet voor getekend. Ik begon te beseffen: de Tour wordt een moeilijk verhaal.’’

Volledig scherm Steven Kruijswijk. © AFP

Kijk je nu naar de Tour? En hoe?

,,Het is heel dubbel. Aan de ene kant mooi om te zien, als liefhebber. Zeker ook gezien de ploeg, met de ambities waarmee we zijn gestart. Maar het is heel dubbel dat ik mijn eigen ambities niet kan verwezenlijken, dat ik er geen deel van uitmaak. Het was ook mijn grote doel van dit seizoen. Het moment dat we de knoop doorhakten om niet te starten was heel lastig.’’

Omdat je de start niet haalde of omdat je niet fit genoeg was om te winnen?

Volledig scherm Vorig jaar eindigde Kruijswijk nog als derde. © AP ,,Beide. Ik had in eerste instantie de hoop dat ik in twee weken zou herstellen en dat ik in dienst van de ploeg zou rijden. Maar even daarna kwam ook het besef: hier heb ik niet de afgelopen maanden en jaren voor getraind. Met Merijn (Zeeman, red) heb ik besproken: dat doe ik mezelf niet aan. Niet vorig jaar derde en nu niet met beste veertig mee, dan voeg ik ook niks toe aan de ploeg. Dan kan ik me beter op de Giro richten.’’

Had je fysiek gezien kunnen starten? Hoe gaat het nu? Kun je trainen?

,,Ik ben de afgelopen week begonnen met trainen, op de Tacx. Nog niet buiten. Maar ik kan mijn arm niet eens boven mijn schouder heffen. Neem zo’n rit als gisteren: als ik erop gevallen was, had-ie eraf gelegen. Nee, ik had niet kunnen starten.’’

Was je de afgelopen weken een vervelende man thuis?

,,Ja. Je bereidt je erop voor dat je de komende weken veel weg bent van huis – en dan zit je in één keer op de bank. Ik kon mijn T-shirt niet aandoen, ik was het derde kind in huis. Half gewond door het huis lopen. Afleiding zoeken, is wel gelukt. Je moet je zinnen verzetten.’’

Zit je nog in een of andere appgroep? Heb je contact met je ploegmaten in de Tour?

,,Nee, ik zit niet in de appgroep van de Tour. Gaat alleen maar over hoe laat de bus vertrekt, en zo. Ik spreek ze heus wel, maar wil ze zo min mogelijk afleiding geven.

Wie wint de Tour?

,,Team Jumbo-Visma.’’

Diplomatiek hoor.

(Grijns.)