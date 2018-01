Stich en Sukova in Hall of Fame

Verkiezing Welke club heeft de mooiste sportparknaam van de regio? Stem!

24 januari Veel amateurvoetballers die wekelijks over de regionale velden draven, zullen er makkelijk een paar op kunnen noemen: mooie of opmerkelijke sportparknamen. De Twentsche Courant Tubantia maakte een strenge selectie van acht opvallende, grappige of historische sportparknamen. Welke is het mooist? Stem in onze poll!