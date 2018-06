Stichting houdt hoop op WK wielrennen 2020 in Nederland

Deze week haakte de provincie Groningen als geldschieter onverwacht af. Daarop trok het Drents provinciebestuur het voorstel om 5 miljoen beschikbaar te stellen in. ,,Een logisch gevolg'', zei Renate Groenewold. De oud-schaatsster is het uithangbord van de WK-organisatie. ,,We geven het niet op en zijn druk op zoek naar een andere geldschieter.



Groenewold gaf toe dat het besluit van de provincie Groningen, eerder deze week, een zeer onaangename verrassing was geweest. ,,Ik heb er een nacht slecht van geslapen, maar ik ben ook een oud-topsporter. Die geven niet op. Dat de provincie Drenthe het voorstel voor steun intrekt is een logisch gevolg. Dat Groningen meedoet was een voorwaarde, maar dat is van de agenda.''



De stichting WK2020 blijft desondanks hopen. ,,Omdat we weten hoe er met name hier in Drenthe veel enthousiasme is voor dit WK. We moeten nu proberen 4 à 5 miljoen uit het bedrijfsleven te halen, dan kunnen we snel schakelen. We hebben de afgelopen maanden al zo veel bereikt. Het is nu werken aan een alternatief.'' Daar is haast bij, weet ook Groenewold. De internationale wielrenunie wil half juni beslissen over de toewijzing.