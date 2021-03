Stoppen? Roger Federer heeft er geen moment aan gedacht

,,Ik snap dat het redelijk zeldzaam is dat een bijna 40-jarige nog terugkomt na een jaar eruit te zijn geweest”, aldus de 20-voudig grandslamkampioen. ,,Maar het belangrijkste is dat ik pijnvrij en blessurevrij ben. Ik had ook nooit verwacht dat het zo lang zou duren. Maar ik wilde deze revalidatie sowieso doen, want ik heb het gevoel dat er nog altijd iets in het vat zit.”

Quote Ik wil 100% zijn bij Wimbledon Roger Federer Federer, door de bevroren wereldranglijst nog altijd de nummer 5 van de wereld, onderging vorig jaar een knie-operatie en had lang nodig om te revalideren. De Australian Open van dit jaar kwam te vroeg voor hem en hij besloot zijn rentree te plannen in Doha, waar Rotterdam ook een serieuze optie leek.

De Zwitser heeft komende week ‘heel erg lage verwachtingen’ van zichzelf. Hij begint met een bye en treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen Jérémy Chardy uit Frankrijk en de Brit Dan Evans. ,,In een droom zie ik mezelf met de trofee”, zei Federer lachend.

Volledig scherm Roger Federer. © AP

Na het toernooi van Doha maakt Federer zijn opwachting in Dubai, waar hij al acht keer de sterkste was. ,,Ik zie het wel met betrekking tot Dubai. En dan gaan we kijken naar het gravelseizoen”, aldus Federer, die de afgelopen jaren aanzienlijk minder vaak op gravel in actie kwam. ,,Het is nu een kwestie van fitter, beter en sneller worden en dan wil ik op Wimbledon 100 procent zijn. Ik heb er wel vertrouwen in, want anders had ik mezelf niet in deze positie gebracht.”

Federers laatste partij was vorig jaar de halve finale van de Australian Open, die hij in drie sets verloor van Novak Djokovic. Drie jaar geleden veroverde hij op hetzelfde toernooi zijn laatste grandslamtitel. Het is nog niet bekend wanneer de als tweede geplaatste Federer voor het eerst in actie komt in Qatar, waar Dominic Thiem als eerste geplaatst is.