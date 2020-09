Straaljager Ganna pakt wereldtitel tijdrijden, Dumoulin slechts tiende

Op voorhand was Ganna al de grote favoriet. De renner van Ineos-Grenadiers maakte in de Tirreno-Adriatico indruk door meerdere specialisten op grote achterstand te rijden in de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto. Als voorlaatste ging de Italiaan van start tussen de twee oud-wereldkampioenen Dumoulin en Rohan Dennis, maar dat maakte geen indruk op hem. Bij het eerste tussenpunt maakte hij gehakt van de concurrentie. Alleen Dennis kwam met 20 seconden achterstand nog een beetje in de buurt van 'Straaljager Ganna’.



In het tweede deel verloor de Italiaan weliswaar nog wel tijd op onder andere Van Aert, maar zijn voorsprong was al groot genoeg om de winst over de streep te trekken. Van Aert - die de zesde tussentijd neerzette - finishte uiteindelijk als tweede op 26 tellen achterstand. Europees tijdritkampioen Küng veroverde het brons op 29 seconden.