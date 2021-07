Straf hangt acht coureurs boven het hoofd na negeren gele vlag

IJzerster­ke Anna van der Breggen pakt roze trui in Giro d’Italia

3 juli Anna van der Breggen heeft de leiding gegrepen in de tweede etappe van de Giro d’Italia Donne. De wereldkampioene van SD Worx was in de rit van Boves naar Prato Nervoso de sterkste en kwam solo aan bovenop de Colle del Prel.