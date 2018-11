Stratenrace Hanoi op Formule 1-kalender van 2020

De regering van Vietnam meldde vorige week al dat Hanoi op de kalender van 2020 zou staan, maar het Formula One Management wilde dat destijds nog niet bevestigen. Hanoi is de eerste toevoeging op de Formule 1-kalender onder het management van de nieuwe eigenaar Liberty Media. ,,We wilden naar nieuwe steden om de aantrekkingskracht van de Formule 1 te vergroten”, vertelt Chase Carey, de baas van de Formule 1. ,,Hanoi is één van de meest opwindende steden in de wereld en daarom perfect voor een Grand Prix.”



Zandvoort en Assen strijden ook op een plekje van de 2020-kalender en ook een stratenrace in Miami lijkt er over twee jaar te gaan komen.