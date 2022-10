Streep door laatste races W Series vanwege financiële problemen, Beitske Visser eindigt tweede

Dat bevestigt Catherine Bond Muir, de CEO van de W Series. Volgende week zou er nog geracet worden in Austin. Het seizoen zou eindigen met een dubbele race in Mexico City. ,,Volgens ons reglement hebben we zes races nodig om het kampioenschap compleet te maken”, aldus Bond Muir. ,,We hebben zeven races gehad. Dus ja, Jamie is nu de facto kampioen.” Chadwick pakte zodoende haar derde titel op rij. De Engelse had 143 punten, liefst vijftig meer dan nummer twee Visser.