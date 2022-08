‘Streuer niet onder de indruk van interesse in Zerrouki en Heracles springplank naar Europese topcompetities’

Podcast Johan Cruijff Schaal | ‘Het was een spektakel­stuk in Amsterdam’

Het nieuwe voetbalseizoen in Nederland is van start gegaan. Traditioneel met de Johan Cruijff schaal. Een wedstrijd waar nog veel over gesproken zal worden. PSV won met 3-5 van Ajax. ,,Schreuder moet repareren in plaats van schaven aan een ideale team”, zegt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast in gesprek met presentator Etienne Verhoeff.

6:00