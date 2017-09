Strijd ligt weer open na dubbelzege Haase/Middelkoop

De zege was broodnodig na de verliespartijen van Thiemo de Bakker en Robin Haase gisteren tegen respectievelijk Jiri Vesely en Lukas Rosol. De tussenstand in het Davis Cup-duel is na twee dagen 1-2 in het voordeel van de Tsjechen. Morgen, als de laatste enkelspelpartijen op de agenda staan, wordt beslist of Tsjechië of Nederland naar de wereldgroep promoveert. Haase treft dan Vesely; De Bakker neemt het op tegen Rosol.



Haase trad in het dubbel aan met Middelkoop aan zijn zijde. De 34-jarige routinier verving de geblesseerde Jean-Julien Rojer, die een knieblessure had overgehouden aan de US Open, waar de dubbelspecialist met zijn Roemeense partner Horia Tecau zijn tweede grandslamtitel had veroverd. Haase en Middelkoop dubbelden ook al samen in New York en bereikten daar de kwartfinales.