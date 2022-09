Strijd om Nyck de Vries barst los: ook Alpha Tauri wil Nederlander strikken

Hij was al kandidaat bij Williams en test binnenkort voor Alpine, maar Nyck de Vries staat ook in de belangstelling van Alpha Tauri. De Fries zou zelfs al gesignaleerd zijn in Graz, zo melden Oostenrijkse media.

Door Arjan Schouten



Na een weergaloos debuut met zelfs twee WK-punten in Monza lijken de kansen van Nyck de Vries op een F1-avontuur fors gestegen. De 27-jarige coureur uit Sneek mag zich verheugen op de belangstelling van zeker drie formaties. Dat hij bij het Britse Williams op de radar staat, is geen verrassing meer. Als vervanger van de zieke Alexander Albon draaide hij in Italië een prachtig weekend en eerder dit seizoen was hij al actief in een vrije training voor Williams, waar logische banden zijn met Mercedes, waar De Vries dan weer actief is als reservecoureur.

Eerder deze week lekte echter ook uit dat de Nederlander door het Franse Alpine ingezet zal worden bij een test op de Hungaroring, volgende week, naast een aantal andere potentiële coureurs. De Fransen moeten na het vertrek van Fernando Alonso het stoeltje nog vullen naast Esteban Ocon. Maar met Alpha Tauri lijkt nu ook een derde speler zich te mengen in het spel rond de Nederlander.

Volgens meerdere Oostenrijkse en Duitse autosportmedia zou De Vries vrijdag in het Oostenrijkse Graz gesignaleerd zijn voor een gesprek met Helmut Marko, de technisch adviseur van Red Bull Racing die over de stoelinvulling van het zusterteam gaat. Waarom De Vries daar opeens ook in beeld is? Omdat de stoelendans van silly season weer helemaal open ligt, nu de flirt van Alpha Tauri met de Amerikaanse Indy-coureur Colton Herta definitief van de baan is, vanwege een gebrek aan superlicentiepunten. Bij Alpha Tauri zou de eerder al bij Red Bull Racing mislukte Pierre Gasly willen vertrekken naar het Franse Alpine en Herta was enige tijd de beoogd vervanger.

De Vries flirtte vaker met een Formule 1-stoeltje. De voormalig Formule 2-kampioen won vorig jaar het wereldkampioenschap in de Formule E namens Mercedes, waarna hij nadrukkelijk in beeld was voor een F1-zitje. Alfa Romeo koos toen echter voor de vermogende Chinees Guanyu Zhou. Deze winter lijken de papieren van De Vries echter stukken beter, zeker met een uitstekende praktijkoefening op Monza op zijn cv.

