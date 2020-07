Stroef begin voor Bertens na lange pauze: ‘Het is gewoon heel moeilijk

Door Lisette van der Geest



Een wedstrijd begint bij inpakken van de tas in de ochtend. De afgelopen maanden dacht Kiki Bertens (28) als ze snel diezelfde tas pakte: volgens mij zit alles erin, hup, door. Maar in Berlijn was dat anders, was daar weer de scherpte die noodgedwongen zo lang ontbrak. Van alles moet er iets extra’s zijn: schoenen, kleding, weer eens een jurkje aan. Dat is haar routine. ,,Als je bij een training iets vergeet, is het minder erg en denk je: ah joh, ik red me wel.’’