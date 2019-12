Stroetinga en Schouten sluiten NK afstanden af met winst op massastart

Stroetinga won in 2011 het officieuze NK en schreef in 2013, 2014 en 2015 de officiële NK's op zijn naam. Hij moest diep gaan om zijn vijfde Nederlandse titel binnen te halen, want in de laatste bocht had Verweij nog de beste papieren. Verweij was na een net-niet weekend erop gebrand om met de titel naar huis te gaan, maar in de slotmeters moest hij toch zijn meerdere erkennen in Stroetinga. Jan Blokhuijsen maakte het podium compleet.



Bij de vrouwen ging de winst naar topfavoriete Irene Schouten. In de slotronde reed Melissa Wijfje weg, maar toen de EasyJet-trein op gang kwam werd Wijfje ingerekend. In een sprint stond er geen maat op Schouten, die ploeggenote Marijke Groenewoud voorbleef. Shorttrackster Suzanne Schulting finishte knap als derde. Schouten plaatste zich eerder in Thialf voor de EK afstanden (3000 meter) en de WK afstanden (3000 en 5000 meter). Voor de massastart zal bondscoach Jan Coopmans haar ongetwijfeld selecteren. Binnenkort maakt hij zijn selectie bekend.