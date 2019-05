‘Strootman aangeboden bij Man United en Everton’

Marseille wil Strootman verhuren aan Premier League-clubs

De toekomst van Kevin Strootman ligt mogelijk in Engeland. Olympique Marseille heeft Premier League-clubs Manchester United, Everton en West Ham United aangeboden om de 29-jarige middenvelder te huren. Marseille moet na een teleurstellend seizoen, waarin het nog maximaal als vijfde kan eindigen, gaan snijden in de uitgaven. Strootman, 42-voudig international, werd vorige zomer door Marseille voor 25 miljoen euro overgenomen van AS Roma. De oud-speler van PSV, FC Utrecht en Sparta stond in 27 competitieduels in de basis en scoorde één keer.