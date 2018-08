PSV kan profiteren van aanstaande transfer Strootman naar Marseille

Onthutsend zwak Heracles krijgt flink pak slaag in Tilburg

14:50 TILBURG - Een onthutsend zwak Heracles Almelo heeft zondagmiddag een behoorlijke oorwassing gekregen op bezoek bij Willem II in Tilburg: 5-0. In de eerste helft maakten de tricolores in een periode van acht minuten al het verschil door de 0-0 beginscore om te zetten in een 3-0 voorsprong. Ook na de pauze had Heracles niets te vertellen en kon Willem II zelfs uitlopen naar vijf treffers.