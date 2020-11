Strootman evenaart met Marseille negatief CL-record

Video Liverpool countert Atalanta helemaal zoek in Bergamo, hattrick voor Diogo Jota

0:18 Liverpool is al vrijwel zeker van de volgende fase van de Champions League. De winnaar van het toernooi in 2019 versloeg in de groepsfase ook Atalanta, dat vanavond in Bergamo geen schijn van kans had: 0-5. Liverpool won eerder al van Ajax en FC Midtjylland.