Strootman in voetsporen van Conti en Cerezo

SOFTBAL Oos­ting-Ten Thij belangrijk voor Tex Town Tigers

22 april HAARLEM / ENSCHEDE - Tex Town Tigers pakte zaterdag in de Golden League wederom twee punten. In Haarlem ging de ploeg in de eerste wedstrijd tegen DSS met 4-0 onderuit, maar in het tweede duel herstelde TTT zich met een 4-3 overwinning.