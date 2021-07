Stuivenberg weg bij Wales, Varane rond met United, Tottenham strikt Gil

Hoe dood je tijd in olympische gevangenis? Twentse taekwondo­ka bouwt zelf kamerge­noot: ‘Je moet wat’

20:01 Sinds Reshmie Oogink (31) uit Almelo positieve testte op het coronavirus, is haar olympische droom een olympische hel. De taekwondoka zit al dagen opgesloten op haar hotelkamer in Tokio. Ze houdt moed door te knutselen met alles wat ze kan vinden. „Dat is de beste keus geweest.”