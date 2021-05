Stuntje van Tallon Griekspoor in Praag

Griekspoor, de nummer 143 van de wereld, neemt het morgen in de finale op tegen de Duitser Oscar Otte. Hij kan dan zijn derde challengertitel veroveren. In 2018 was hij de beste in Tampere (Finland) en in 2019 in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina).



Sinds kort wordt Griekspoor, die na deze week gegarandeerd zijn beste ranking van 138 verbetert, bijgestaan door coach Raemon Sluiter.